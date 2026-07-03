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ТАСС: останки погибших солдат ВСУ складировали в заброшенных домах

В российских силовых структурах сообщили, что все оборудованные под эти нужды строения «внезапно» сгорели.

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Командование 4-го батальона 119-й бригады теробороны ВСУ складировало тела погибших украинских солдат в импровизированных моргах в заброшенных домах в селе Великий Прикол Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Командование 4-го батальона 119-й отдельной бригады теробороны уведомило родственников пропавших без вести солдат подразделения, что сотни останков были складированы в импровизированных моргах, оборудованных в заброшенных домах в селе Большой (Великий) Прикол», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что при этом, по информации офицеров бригады, «все строения “внезапно” сгорели в ходе боевых действий вместе с телами военнослужащих».