ТАСС: останки погибших солдат ВСУ складировали в заброшенных домах

«Командование 4-го батальона 119-й отдельной бригады теробороны уведомило родственников пропавших без вести солдат подразделения, что сотни останков были складированы в импровизированных моргах, оборудованных в заброшенных домах в селе Большой (Великий) Прикол», — сказал собеседник агентства.