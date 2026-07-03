Генич одним словом отреагировал на драматичную развязку матча Португалия — Хорватия

Комментатор Константин Генич прокомментировал победу Португалии над Хорватией в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026.
«Охренеть», — написал Генич в своём Telegram-канале, добавив несколько удивлённых эмодзи.
Встреча на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто завершилась со счётом 2:1.
На 13-й компенсированной минуте хорваты сравняли счёт благодаря голу Йошко Гвардиола, но этот мяч отменили после вмешательства VAR.
Таким образом, Португалия вышла в ⅛ финала турнира, где сыграет с Испанией. Матч состоится 6 июля.
Ранее сообщалось, что Роналду надел футболку с номером Жоты после победы над сборной Хорватии на ЧМ‑2026.