Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генич одним словом отреагировал на драматичную развязку матча Португалия — Хорватия

Комментатор Константин Генич прокомментировал победу Португалии над Хорватией в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026.

Источник: RT на русском

Комментатор Константин Генич прокомментировал победу Португалии над Хорватией в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026.

«Охренеть», — написал Генич в своём Telegram-канале, добавив несколько удивлённых эмодзи.

Встреча на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто завершилась со счётом 2:1.

На 13-й компенсированной минуте хорваты сравняли счёт благодаря голу Йошко Гвардиола, но этот мяч отменили после вмешательства VAR.

Таким образом, Португалия вышла в ⅛ финала турнира, где сыграет с Испанией. Матч состоится 6 июля.

Ранее сообщалось, что Роналду надел футболку с номером Жоты после победы над сборной Хорватии на ЧМ‑2026.