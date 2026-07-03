Участника Олимпийских игр обвинили в вандализме у мемориала Линкольна в США

Прокурор США по округу Колумбия Джанин Пирро на пресс-конференции заявила, что обвиняемый повредил около двух квадратных футов (0,2 кв. м) покрытия бассейна, а также накричал на сделавшего ему замечание сотрудника Службы национальных парков. После этого его задержала полиция.