В Турции призвали туристов немедленно сообщать о мошенничестве таксистов

Поводом для обращения послужил распространившийся в соцсетях видеоролик, запечатлевший конфликт иностранного туриста с таксистом из-за предполагаемого завышения стоимости поездки. Видео набрало сотни тысяч просмотров и вызвало широкий резонанс.