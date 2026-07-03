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В Турции призвали туристов немедленно сообщать о мошенничестве таксистов

Власти Антальи призвали отдыхающих незамедлительно сообщать о фактах мошенничества со стороны водителей такси.

Власти Антальи призвали отдыхающих незамедлительно сообщать о фактах мошенничества со стороны водителей такси.

Об этом заявил РИА Новости представитель муниципалитета курортного региона.

Поводом для обращения послужил распространившийся в соцсетях видеоролик, запечатлевший конфликт иностранного туриста с таксистом из-за предполагаемого завышения стоимости поездки. Видео набрало сотни тысяч просмотров и вызвало широкий резонанс.

Представитель муниципалитета подчеркнул, что подобные инциденты наносят ущерб репутации туристической столицы Турции.

Власти совместно с транспортными службами продолжают проверки работы такси и рекомендуют туристам пользоваться официальными автомобилями и следить за использованием таксометра.

«Мы призываем всех туристов, включая гостей из России, не оставлять без внимания случаи мошенничества или недобросовестного поведения отдельных водителей такси», — заявил собеседник агентства.

Он заверил, что каждая жалоба проверяется, а при подтверждении нарушений применяются предусмотренные законом меры.

Ранее председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров рассказал, что мошенники могут дистанционно заблокировать банковский счёт жертвы.