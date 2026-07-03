В Турции призвали туристов немедленно сообщать о мошенничестве таксистов

Власти Антальи призвали отдыхающих незамедлительно сообщать о фактах мошенничества со стороны водителей такси.
Об этом заявил РИА Новости представитель муниципалитета курортного региона.
Поводом для обращения послужил распространившийся в соцсетях видеоролик, запечатлевший конфликт иностранного туриста с таксистом из-за предполагаемого завышения стоимости поездки. Видео набрало сотни тысяч просмотров и вызвало широкий резонанс.
Представитель муниципалитета подчеркнул, что подобные инциденты наносят ущерб репутации туристической столицы Турции.
Власти совместно с транспортными службами продолжают проверки работы такси и рекомендуют туристам пользоваться официальными автомобилями и следить за использованием таксометра.
«Мы призываем всех туристов, включая гостей из России, не оставлять без внимания случаи мошенничества или недобросовестного поведения отдельных водителей такси», — заявил собеседник агентства.
Он заверил, что каждая жалоба проверяется, а при подтверждении нарушений применяются предусмотренные законом меры.
Ранее председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров рассказал, что мошенники могут дистанционно заблокировать банковский счёт жертвы.