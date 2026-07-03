Последние дни Макрона: главе Франции грозит суд из-за скандальной истории

Французский президент Эммануэль Макрон попытается удержать власть даже после ухода с поста главы государства, в противном случае ему грозят судебные разбирательства.
Директор Центра политического анализа Павел Данилин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что грозит Макрону.
Напомним, очередные выборы президента Франции пройдут в два тура — 18 апреля и, при необходимости, 2 мая 2027 года.
Полномочия действующего президента Франции Эммануэля Макрона официально истекут в полночь 14 мая 2027 года. Ранее он заявил, что хочет оставить политику после того, как срок его полномочий закончится.
Однако, по мнению ряда экспертов, спокойная жизнь Макрону не светит.
Преследование Макрона.
«Макрон держится за власть обеими руками и ногами. Он вцепился в нее как клещ, потому что понимает, что за ним очень много “косяков”, начиная от ковидного периода и заканчивая продвижением тех политиков, которые вызывают серьезную неприязнь во французском обществе. Если после его ухода оппозиция придет к власти, то она устроит преследование Макрона», — пояснил эксперт.
Данилин назвал также единственный для Макрона выход, чтобы избежать неприятных последствий после ухода с поста президента.
«Сейчас в интересах Макрона обеспечить наличие не просто преемника, а человека, который будет всячески ему обязан и завязан на нем», — добавил политолог.
Участь Саркози в более жёстком варианте.
Макрона после ухода с поста ждет более суровое наказание, чем экс-главу страны Николя Саркози, сообщил Павел Данилин.
«Макрон, в отличие от Саркози, вряд ли отделается коротким сроком. Кстати, и сам Саркози многое припомнит Макрону, в том числе, что именно его деятельность привела к осуждению Саркози за дела, которые, по сути, совершались в интересах Франции. Макрону все припомнят: и потерю влияния в Африке, и разлад отношений с русскими, и огромные траты на Украину, и огромные траты на милитаризацию экономики, и миграционный кризис», — пояснил эксперт.
Данилин отметил, что в первую очередь судебные разбирательства будут касаться коррупционной составляющей, которая, наверняка, вскроется после ухода Макрона от власти.
Николя Саркози отделался сравнительно легко — 20 дней тюрьмы, потом домашний арест. Макрону, как считают эксперты, повезёт меньше.
Обыски в Елисейском дворце и дело Shortcut Events.
Ранее прошли обыски в официальной резиденции президента Франции. 21 мая следователи Национальной финансовой прокуратуры вошли в Елисейский дворец.
Уточняется, что обыски связаны с расследованием возможных коррупционных схем при заключении госконтрактов с компанией Shortcut Events, которая с 2002 по 2024 год отвечала за организацию крупных торжественных мероприятий для администрации президента, связанных, в том числе, с церемониями переноса останков выдающихся лиц в Пантеон.
По данным Le Canard Enchaine, каждое такое мероприятие обходилось государству примерно в 2 млн евро. Примечательно, что обыски пытались провести ещё 14 апреля, но тогда сотрудники резиденции отказали в доступе, сославшись на принцип неприкосновенности помещений администрации президента.
«Вряд ли Макрону что-то грозит по этому делу. Не думаю, что президент Франции подписывал бумаги на оплату проведений мероприятий для своего офиса. Для этого есть завхозы и управделами», — пояснил политолог Павел Данилин.
И действительно, пока Макрон у власти, он неприкосновенен. Все стрелы будут отведены в сторону. Найдутся крайние — некие управляющие делами, чиновники среднего звена, может быть, даже кто-то из министров. Но не сам президент. Однако это лишь сейчас. А что будет после 2027 года?
Тихого постпрезидентства не будет.
Обыски в Елисейском дворце — это не конец истории, а только её начало. Пока президентская неприкосновенность защищает Макрона от прямых обвинений. Но время идёт. 2027 год не за горами.
И тогда его семья, его приближённые, его соратники могут оказаться в эпицентре скандала, который навсегда перечеркнёт его политическое наследие. Макрону не избежать судебных разбирательств.