Последние дни Макрона: главе Франции грозит суд из-за скандальной истории

«Макрон, в отличие от Саркози, вряд ли отделается коротким сроком. Кстати, и сам Саркози многое припомнит Макрону, в том числе, что именно его деятельность привела к осуждению Саркози за дела, которые, по сути, совершались в интересах Франции. Макрону все припомнят: и потерю влияния в Африке, и разлад отношений с русскими, и огромные траты на Украину, и огромные траты на милитаризацию экономики, и миграционный кризис», — пояснил эксперт.