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Число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 2595

Временный уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что количество жертв сильного землетрясения увеличилось до 2595 человек. По состоянию на 1 июля было известно о 2295 погибших, еще почти 11,3 тыс. человек являются пострадавшими.

Временный уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что количество жертв сильного землетрясения увеличилось до 2595 человек. По состоянию на 1 июля было известно о 2295 погибших, еще почти 11,3 тыс. человек являются пострадавшими.

Глава государства заверила, что поиск людей под завалами будет продолжаться. «Мы все еще можем найти живых людей», — сказала госпожа Родригес (цитата по «Интерфаксу»).

Также она объявила о создании совместно с МВФ государственного Фонда реконструкции размером в $200 млн.

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. В последующие дни было зафиксировано 782 афтершока. Разрушения есть в Каракасе, а также в штатах Миранда, Арагуа, Карабобо, Лара и Яракуй. Сильнее всего пострадал город Ла-Гуайра, где как минимум 100 зданий было разрушено до основания.

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