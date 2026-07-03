Матанович — об отменённом голе в ворота Португалии: судья сказал, что в мяче есть чип

«Честно говоря, я почувствовал лёгкое касание волосами и спросил у судьи, что это было. Я не был на 100% уверен, коснулся ли мяча. Судья сказал, что в мяче есть чип, что было касание, и тогда зафиксировали офсайд. Вот и всё», — цитирует игрока Матановича HRT Sport.