Матанович — об отменённом голе в ворота Португалии: судья сказал, что в мяче есть чип

Полузащитник сборной Хорватии Игорь Матанович прокомментировал спорный момент в матче 1/16 финала чемпионата мира с командой Португалии.
«Честно говоря, я почувствовал лёгкое касание волосами и спросил у судьи, что это было. Я не был на 100% уверен, коснулся ли мяча. Судья сказал, что в мяче есть чип, что было касание, и тогда зафиксировали офсайд. Вот и всё», — цитирует игрока Матановича HRT Sport.
Встреча на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто завершилась со счётом 2:1.
На 13-й компенсированной минуте хорваты сравняли счёт благодаря голу Йошко Гвардиола, но этот мяч отменили после вмешательства VAR. Было установлено, что перед тем, как мяч дошёл до Гвардиола, в офсайде находился Марио Пашалич, к которому мяч попал после касания Матановича.
Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что судья отменил чистый гол Хорватии в матче с Португалией на ЧМ-2026.