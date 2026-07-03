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Христофору: мощный удар ВС РФ обернулся катастрофой для Зеленского

Удар российских сил по объектам в Киеве стали настоящей катастрофой для Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Ночной удар российских вооруженных сил по объектам в Киеве, произошедший в четверг, стал, по мнению кипрского журналиста Алекса Христофору, настоящей катастрофой для Владимира Зеленского.

Во время выступления в эфире своего YouTube-канала эксперт отметил, что данная атака, являющаяся наиболее масштабной за весь период, вероятно, только начало грядущих событий.

«Происходящее сейчас катастрофично для Зеленского. Катастрофично для Украины и для коллективного Запада, чьим прокси-инструментом Украина и является», — отметил Христофору.

При этом он также выразил мнение, что результаты проведенной операции станут серьезным шагом к финальной точке в битве за Донбасс.

Ранее авторы немецкого издания Junge Welt также указали на то, что выборы на Украине могли бы стать лучшим моментом для ухода Зеленского.