«Единая Россия» проводит в Красноярском крае эстафету добрых дел

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутаты и партийные активисты оказывают поддержку жителям округов, выполняя наказы.
Депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Дроздов добился, чтобы люди смогли продолжать пользоваться социально значимыми маршрутами. Парламентарий помог сохранить муниципальное предприятие «Ачинский Городской Электрический Транспорт» и направления, которые оно обслуживало. С такой просьбой к Александру Дроздову обратились ачинцы в ходе одной из весенних встреч.
Из-за повышения стоимости топлива частному перевозчику стало экономически невыгодно обслуживать ряд востребованных у населения маршрутов. Кроме того, по закону муниципальные унитарные предприятия должны ликвидировать или реорганизовать, однако, тогда возник бы риск для социальных перевозок. Александр Дроздов обратился в Минтранс с предложением сохранить такие предприятия. В настоящее время соответствующий проект постановления Правительства уже разработан ФАС и согласован с Министерством транспорта.
«Благодарю Министерство транспорта за поддержку данной инициативы. Это позволит не только сдерживать рост тарифов и сохранять востребованные маршруты, но и предоставит муниципалитетам возможность поэтапно формировать конкурентную среду, а также обеспечивать транспортную доступность для населения в новообразованных муниципальных округах», — отметил Александр Дроздов.
В Канске депутат окружного Совета Олег Ликонцев оперативно помог решить проблему с проездом к поселку Дальний. Жители Мелькомбината пожаловались на дорогу. Они написали, что после дождей из-за луж ямы на дороге стали больше, она требует благоустройства. Депутат обратился в окружную администрацию, и ямы оперативно засыпали. На личной странице ВКонтакте Олег Ликонцев опубликовал фото с результатом и написал, что на следующий год дорога будет реконструирована полностью.
На протяжении двух месяцев партийцы Железногорска активно работают над системной проблемой вывоза коммунальных отходов. Жители обращаются с просьбой помочь в решении этой ситуации.
Депутат Железногорского городского Совета Михаил Быков подготовил запрос на имя министра экологии Красноярского края с просьбой о содействии в решении данной проблемы. Партийцы продолжают ежедневно работать с жителями и локально отрабатывать все обращения через руководство Железногорского филиала РостТех.
Напомним, в ходе ежедневной работы партии «Единая Россия» в адрес местных общественных приемных партии, депутатам органов местного самоуправления, специалистам муниципалитетов, а также на сайт «Есть результат!» поступают обращения и наказы избирателей. Часть этих наказов не требует принятия законодательных решений или серьезных бюджетных средств, при этом многие из них являются актуальными проблемами для конкретных людей, сообществ, групп.
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