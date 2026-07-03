При ракетном обстреле Белгорода погибла мирная жительница

В результате ракетного обстрела Белгорода и Белгородского округа со стороны ВСУ погибла мирная жительница.
Об этом сообщает оперштаб региона.
На территории инфраструктурного объекта произошло возгорание, на место выехали пожарные расчёты.
Серьёзные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. В ряде муниципалитетов зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.
Повреждены пять автомобилей. Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий атаки.
Ранее сообщалось, что обломки беспилотных летательных аппаратов упали в Приморско-Ахтарске Краснодарского края, повредив несколько домов, газовую трубу и опору ЛЭП, пострадавших нет.