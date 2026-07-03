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При ракетном обстреле Белгорода погибла мирная жительница

В результате ракетного обстрела Белгорода и Белгородского округа со стороны ВСУ погибла мирная жительница.

В результате ракетного обстрела Белгорода и Белгородского округа со стороны ВСУ погибла мирная жительница.

Об этом сообщает оперштаб региона.

На территории инфраструктурного объекта произошло возгорание, на место выехали пожарные расчёты.

Серьёзные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. В ряде муниципалитетов зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.

Повреждены пять автомобилей. Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий атаки.

Ранее сообщалось, что обломки беспилотных летательных аппаратов упали в Приморско-Ахтарске Краснодарского края, повредив несколько домов, газовую трубу и опору ЛЭП, пострадавших нет.