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В Башкириии открыли мемориал погибшим полицейским

В Сибае открыт мемориал, посвященный сотрудникам полиции, погибшим при исполнении служебного долга.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

Торжественная церемония состоялась на аллее перед зданием Отдела МВД России по городу Сибаю. Инициаторами установки памятника выступили коллеги погибших, а поддержку оказало руководство республики.

В мероприятии принял участие Министр внутренних дел по Башкирии, генерал-лейтенант полиции Александр Воронежский. Он напомнил, что с 1990-х годов на территории республики при исполнении служебных обязанностей погибло 179 сотрудников, четверо из которых проходили службу в Сибае. Их имена теперь увековечены на мемориале.

С памятника было снято белое покрывало под звуки гимна России и троекратный залп салютной группы. Затем присутствующие почтили память погибших сотрудников минутой молчания.

Александр Воронежский подчеркнул, что мемориал призван служить важным местом патриотического воспитания для молодого поколения сотрудников полиции и школьников, заверив, что память о каждом погибшем будет сохранена. Церемония завершилась возложением цветов к памятнику.