В Башкириии открыли мемориал погибшим полицейским

В мероприятии принял участие Министр внутренних дел по Башкирии, генерал-лейтенант полиции Александр Воронежский. Он напомнил, что с 1990-х годов на территории республики при исполнении служебных обязанностей погибло 179 сотрудников, четверо из которых проходили службу в Сибае. Их имена теперь увековечены на мемориале.