В Башкириии открыли мемориал погибшим полицейским

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
Торжественная церемония состоялась на аллее перед зданием Отдела МВД России по городу Сибаю. Инициаторами установки памятника выступили коллеги погибших, а поддержку оказало руководство республики.
В мероприятии принял участие Министр внутренних дел по Башкирии, генерал-лейтенант полиции Александр Воронежский. Он напомнил, что с 1990-х годов на территории республики при исполнении служебных обязанностей погибло 179 сотрудников, четверо из которых проходили службу в Сибае. Их имена теперь увековечены на мемориале.
С памятника было снято белое покрывало под звуки гимна России и троекратный залп салютной группы. Затем присутствующие почтили память погибших сотрудников минутой молчания.
Александр Воронежский подчеркнул, что мемориал призван служить важным местом патриотического воспитания для молодого поколения сотрудников полиции и школьников, заверив, что память о каждом погибшем будет сохранена. Церемония завершилась возложением цветов к памятнику.