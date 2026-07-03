Боец Карта: группировка «Север» уничтожила порядка 300 БПЛА ВСУ за июнь

БЕЛГОРОД, 3 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили около 300 БПЛА ВСУ на харьковском направлении за июнь. Уничтоженные беспилотники вели разведку и корректировали работу украинской артиллерии, сообщил ТАСС начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем (БПС) 11-го корпуса с позывным Карта.
«Операторы БПС и расчеты постов воздушного наблюдения 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” ликвидировали около 300 беспилотников коптерного типа ВСУ в Харьковской области в июне. БПЛА использовались противником для разведки и корректировки огня артиллерии», — рассказал собеседник агентства.
Карта добавил, что для противодействия дронам коптерного типа ВСУ «Север» использует дроны с системой обезвреживания винтов и двигателей — сетки или «гарпуна».