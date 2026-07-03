Ростех: патрон «Многоточие» позволяет не носить с собой ружье для защиты от БПЛА

«В плане работы наших ребят “за ленточкой”: имея этот патрон на вооружении, на снабжении, им не придется носить с собой еще и охотничье ружье. Патрон унифицирован со штатными патронами, автоматика оружия работает во всех условиях эксплуатации. То есть лишнюю массу в виде ружья и патронов к ружью тащить уже не придется», — пояснил один из разработчиков патрона.