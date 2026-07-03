Ростех: патрон «Многоточие» позволяет не носить с собой ружье для защиты от БПЛА

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Антидроновый патрон «Многоточие» разработки холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) унифицирован со штатными патронами и подходит для всех автоматов, что избавляет бойцов от необходимости в дополнительном ружье для защиты от БПЛА. Об этом рассказали в проекте «Наш Краш» госкорпорации «Ростех».
«В плане работы наших ребят “за ленточкой”: имея этот патрон на вооружении, на снабжении, им не придется носить с собой еще и охотничье ружье. Патрон унифицирован со штатными патронами, автоматика оружия работает во всех условиях эксплуатации. То есть лишнюю массу в виде ружья и патронов к ружью тащить уже не придется», — пояснил один из разработчиков патрона.