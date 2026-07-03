Новые санкции против РФ стали одной из тем переговоров Украины с Ирландией

Зеленский напомнил, что за предыдущие месяцы Евросоюз уже принял финансовый пакет поддержки Украины и 20-й пакет санкций против России. По его словам, теперь готовится новый пакет, на который Киев рассчитывает. Эту оценку следует рассматривать как позицию украинской стороны и ее ожидания от ЕС, а не как уже принятое решение всех стран союза.