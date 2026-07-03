Ростех: дальность антидроновых патронов «Многоточие» достигает 300 м

«В отличие от дробовых патронов, у нас дальности рабочие — 100−150 [м] в зависимости от калибра. [На калибр] 7,62 — дальность до 300 [м]», — сказал один из разработчиков «Многоточия».
Он пояснил, что пуля патрона состоит из трех элементов, каждый из которых при выходе из ствола закручивается, что позволяет стабилизировать выстрел. «Каждый элемент пули вращается как юла, и ей достаточно тяжело сместиться со своей траектории», — пояснил разработчик.
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