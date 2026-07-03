Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Морган — о хейтерах Роналду: жалкое зрелище

Телеведущий Пирс Морган остался недоволен критикой форварда Криштиану Роналду в ходе матча 1/16 финала чемпионата мира между Португалией и Хорватией.

Телеведущий Пирс Морган остался недоволен критикой форварда Криштиану Роналду в ходе матча 1/16 финала чемпионата мира между Португалией и Хорватией.

«Комментаторы большую часть игры Португалия — Хорватия поливали грязью Роналду и говорили, что его нужно заменить. Затем он забил блестящий гол, который не засчитали, а потом великолепно реализовал пенальти. Жалкое зрелище», — написал Морган в соцсети.

Встреча в Торонто завершилась со счётом 2:1 в пользу португальцев. По ходу матча Роналду реализовал пенальти, а также отметился с игры, но второй мяч не засчитали из-за офсайда.

Ранее сообщалось, что Роналду надел футболку с номером Жоты после победы над сборной Хорватии на ЧМ‑2026.