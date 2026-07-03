Морган — о хейтерах Роналду: жалкое зрелище

«Комментаторы большую часть игры Португалия — Хорватия поливали грязью Роналду и говорили, что его нужно заменить. Затем он забил блестящий гол, который не засчитали, а потом великолепно реализовал пенальти. Жалкое зрелище», — написал Морган в соцсети.