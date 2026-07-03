Боевики захватили город в ЦАР на границе с Суданом

Местные жители утверждают, что в городе сейчас полностью отсутствуют правительственные войска, а тела погибших военных до сих пор остаются на улицах. Два дня назад пресс-секретарь правительства страны Эварист Нгамана заявил, что нападавшие отступили и что город полностью находится под контролем армии.