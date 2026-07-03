«Ростех»: патроны «Многоточие» безопасны при применении в городских условиях

«На дистанциях больше 500 м элементы пули из-за своей малой массы и контролируемого рассеивания быстро теряют энергию и поражающие свойства. Благодаря этому в случае необходимости применения боеприпасов в городских условиях минимизируется потенциальный вред от них как для людей, так и для объектов», — отметили в госкорпорации.