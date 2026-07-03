«Ростех»: патроны «Многоточие» безопасны при применении в городских условиях

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Потенциальный вред от антидроновых патронов «Многоточие» разработки «Высокоточных комплексов» (входит в Ростех) минимален при их применении в городских условиях. Об этом рассказали ТАСС в госкорпорации «Ростех» в рамках проекта «Наш Краш».
«На дистанциях больше 500 м элементы пули из-за своей малой массы и контролируемого рассеивания быстро теряют энергию и поражающие свойства. Благодаря этому в случае необходимости применения боеприпасов в городских условиях минимизируется потенциальный вред от них как для людей, так и для объектов», — отметили в госкорпорации.
В Ростехе пояснили, что обычная пуля калибра 7,62-мм может сохранять опасные поражающие свойства на дальности до 2−3 км. Поэтому даже при промахе она способна нанести тяжелое ранение или иной вред и на дальних дистанциях.