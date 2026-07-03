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Беспилотник впервые перелетел с Сахалина на Курилы

Первый в истории перелёт беспилотного аппарата между Сахалином и Курильским островом Кунашир совершён.

Первый в истории перелёт беспилотного аппарата между Сахалином и Курильским островом Кунашир совершён.

Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Это огромный успех, друзья!» — написал Лимаренко.

Он пояснил, что достижение стало результатом альянса компании ZALA и беспилотного крыла авиакомпании «Аврора». Новейшая система связи и навигации «Геокосмос» испытывается именно на Сахалине.

Губернатор напомнил, что в 2025 году «Аврора — БАС» уже выполнила первый в России межрегиональный перелёт из Охи в Николаевск-на-Амуре.

«Сегодняшняя дистанция — 420 км — в четыре раза сложнее, и мы её взяли!» — подчеркнул он.

После апробации технологию планируется масштабировать на весь Дальний Восток.

Прошлой осенью в Сахалинской области прошёл Международный форум беспилотных аппаратов всех сред «Крылья Сахалина». На нём обсудили пути достижения лидерства России в сфере беспилотных авиационных систем к 2030 году.