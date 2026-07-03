БПЛА преодолел 430 км между Сахалином и Курилами с помощью системы «Геокосмос»

Беспилотник впервые преодолел расстояние в 430 километров между Сахалином и Курильскими островами, используя отечественную систему навигации и связи «Геокосмос». Об этом на форуме «Крылья Сахалина» сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
По его словам, перелет стал успешным результатом работы консорциума «Аврора — Zala», объединившего авиакомпанию и производителя беспилотников. Новая система позволяет управлять дронами без GPS и в перспективе — пилотируемой авиацией.
Мониторинг трубопроводов с помощью дронов уже ведется на Камчатке, Сахалине и в Амурской области. На Сахалине также используют безэкипажные катера для обследования фарватеров и портов. На форуме представят морские робототехнические решения для нефтегазового сектора.
Ранее российские военные мастера в мастерской группировки «Север» создали экспериментальный беспилотник «Перун», оснащенный мощными двигателями. Параллельно разрабатывается также тяжелый дрон-доставщик «Аист», способный перевозить до 20 килограммов груза.