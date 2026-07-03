Осудивший Трампа за агрессию в Иране офицер попал под расследование ВВС США

Законы США накладывают жесткие ограничения на политическую активность военнослужащих. Статья 88 Единого кодекса военной юстиции прямо запрещает офицерам использовать «презрительные выражения в адрес президента, вице-президента, Конгресса» и других представителей власти. Сам майор Уотсон в своем выступлении дал понять, что осознает все риски: «То, что я хочу сказать, гораздо важнее того, кто я есть, и той цены, которую я готов заплатить, чтобы это озвучить».