Пригородные поезда до Евпатории временно отменили

Движение пригородных поездов в сообщении с Евпаторией приостановлено, сообщила Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК).
Информация об этом опубликована на официальном сайте перевозчика.
Согласно сообщению, временно не курсируют поезда как в направлении Евпатории, так и из неё.
Одновременно в компании уточнили, что поезда, следовавшие из Джанкоя и обратно, теперь ходят только до станции Элеваторная.
О сроках возобновления полноценного движения в ЮППК пообещали сообщить дополнительно.
Ранее компания-оператор «Гранд Сервис Экспресс» сообщила, что маршруты поездов «Таврия» в Крым и из него 20 июня сократят до Керчи.
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