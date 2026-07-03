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Пригородные поезда до Евпатории временно отменили

Движение пригородных поездов в сообщении с Евпаторией приостановлено, сообщила Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК).

Движение пригородных поездов в сообщении с Евпаторией приостановлено, сообщила Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК).

Информация об этом опубликована на официальном сайте перевозчика.

Согласно сообщению, временно не курсируют поезда как в направлении Евпатории, так и из неё.

Одновременно в компании уточнили, что поезда, следовавшие из Джанкоя и обратно, теперь ходят только до станции Элеваторная.

О сроках возобновления полноценного движения в ЮППК пообещали сообщить дополнительно.

Ранее компания-оператор «Гранд Сервис Экспресс» сообщила, что маршруты поездов «Таврия» в Крым и из него 20 июня сократят до Керчи.

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