ФИФА объяснила отменённый гол Хорватии в ворота Португалии на ЧМ‑2026

На 13-й компенсированной минуте хорваты сравняли счёт благодаря голу Гвардиола, но этот мяч отменили после вмешательства VAR. Было установлено, что перед тем, как мяч дошёл до Йошки, в офсайде находился Марио Пашалич, к которому мяч попал после касания Матановича.