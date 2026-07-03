ФИФА объяснила отменённый гол Хорватии в ворота Португалии на ЧМ‑2026

ФИФА согласилась с решением норвежского арбитра Эспена Эскоса отменить гол футболиста сборной Хорватии Йошко Гвардиола в ворота команды Португалии в матче 1/16 финала чемпионата мира.
«Согласно данным системы, встроенной в официальный мяч, было подтверждено, что в ходе голевой атаки игрок Хорватии Матанович коснулся мяча. Эта информация позволила судье правильно зафиксировать положение “вне игры” и отменить взятие ворот», — говорится в заявлении организации.
Встреча на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто завершилась со счётом 2:1.
На 13-й компенсированной минуте хорваты сравняли счёт благодаря голу Гвардиола, но этот мяч отменили после вмешательства VAR. Было установлено, что перед тем, как мяч дошёл до Йошки, в офсайде находился Марио Пашалич, к которому мяч попал после касания Матановича.
Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что судья отменил чистый гол Хорватии в матче с Португалией на ЧМ-2026.