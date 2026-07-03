Каприн перечислил виды рака с почти стопроцентным излечением

Ранние формы рака молочной железы, предстательной железы и кожи практически полностью излечимы, заявил главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии академик РАН Андрей Каприн.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как уточнил Каприн, при своевременном обнаружении рака молочной железы выздоровление наступает более чем в 95% случаев.
«При своевременно выявленном раке предстательной железы показатели десятилетней выживаемости также приближаются к 100%», — отметил он.
Академик добавил, что многие формы раннего рака кожи также почти полностью излечимы. Значительный прогресс, по его словам, достигнут в терапии колоректального рака и рака желудка. Часть таких опухолей сегодня удаляют эндоскопически, избегая обширных операций.
При выявлении болезни на поздних стадиях ситуация кардинально меняется, подчеркнул онколог.
«Однако именно ранняя диагностика по-прежнему остаётся нашим самым мощным инструментом в борьбе с онкологическими заболеваниями», — заключил Каприн.
Ранее профессор, доктор медицинских наук Михаил Корякин рассказал, что генетический тест помогает выявить наследственную предрасположенность к онкологическим заболеваниям.