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Росавиация сняла ограничения в пяти аэропортах

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Внуково, Домодедово, Калуги, Ярославля и Череповца.

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Внуково, Домодедово, Калуги, Ярославля и Череповца.

Об этом сообщила Росавиация.

Уточняется, что данные меры вводились для обеспечения безопасности полётов.

«Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении.

Ранее временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Сочи.

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