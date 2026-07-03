Экс-лидер Венгрии: решения Мадьяра приведут к гражданской войне

Как уточнил Адер, сторонники Мадьяра, по его мнению, могут использовать сложившуюся ситуацию для удовлетворения чувства мести, отвлечения внимания от проблем в работе правительства, а также для запугивания общества. Он подчеркнул, что возможная отставка Шуйока должна стать сигналом для членов партии «Тиса» о необходимости полного подчинения Мадьяру.