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Экс-лидер Венгрии: решения Мадьяра приведут к гражданской войне

Бывший президент Венгрии Янош Адер выступил с заявлением, в котором предупредил, что действия премьер-министра Петера Мадьяра, планирующего добиться отставки президента Тамаша Шуйока через внесение поправок в конституцию, способны привести страну к «холодной гражданской войне» и установлению «оруэлловской» реальности.

Источник: Reuters

«Сейчас могут быть созданы опасные прецеденты, и последствия непредсказуемы. Мы можем устроить период холодной гражданской войны, с оруэлловским миром, где любовь на самом деле означает ненависть, мир — войну, а свобода — рабство», — заявил Адер в интервью порталу Mandiner, ссылаясь на роман-антиутопию Джорджа Оруэлла «1984».

По оценке экс-президента, попытка отстранения действующего главы государства посредством изменения конституции нарушает принцип верховенства права. Адер отметил, что с 1990 года в Венгрии не наблюдалось случаев, когда новое правительство подобным образом отстраняло от должности неугодного ему президента.

Как уточнил Адер, сторонники Мадьяра, по его мнению, могут использовать сложившуюся ситуацию для удовлетворения чувства мести, отвлечения внимания от проблем в работе правительства, а также для запугивания общества. Он подчеркнул, что возможная отставка Шуйока должна стать сигналом для членов партии «Тиса» о необходимости полного подчинения Мадьяру.

«Я считаю возмутительным, что институты Европейского союза, которые на протяжении многих лет открыто и громко заявляли о своей обеспокоенности по поводу верховенства права в Венгрии, теперь хранят молчание», — добавил бывший президент.

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