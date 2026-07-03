КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Киев не признает волеизъявление жителей Новороссии и Донбасса, так как боится потерять Одесскую и Николаевскую области, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Для Киева признать этот выбор — значит признать, что его собственная политика провалилась. А самое страшное для них, что примеру Херсонской области могут последовать и другие регионы, в том числе Одесская и Николаевская области», — подчеркнул он.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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