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ПВО сбила 155 украинских дронов над регионами России за ночь

Средства противовоздушной обороны уничтожили 155 беспилотников ВСУ над территорией России за ночь, сообщило Минобороны России.

Средства противовоздушной обороны уничтожили 155 беспилотников ВСУ над территорией России за ночь, сообщило Минобороны России.

Атакам подверглись Тверская, Тульская, Смоленская, Калужская, Белгородская, Брянская, Курская, Ростовская области, Краснодарский край, Московский регион, Республика Крым, а также акватории Азовского и Чёрного морей.

Налёты отражались с 20:00 мск 2 июля до 7:00 мск 3 июля.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что обломки беспилотных летательных аппаратов упали в Приморско-Ахтарске Краснодарского края, повредив несколько домов, газовую трубу и опору ЛЭП, пострадавших нет.

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