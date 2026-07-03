ПВО уничтожила 155 украинских БПЛА над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Как уточнили в Минобороны РФ, массированная атака велась с 20:00 2 июля до 07:00 3 июля сразу по нескольким регионам страны.
Беспилотники были сбиты над 11 регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. В военном ведомстве уточнили, что все цели поражены дежурными силами ПВО. Данных о возможных разрушениях или пострадавших на момент публикации не поступало.
Вчера в Нижегородской области в результате атаки БПЛА погиб мирный житель. Еще четверо человек пострадали. Губернатор региона Глеб Никитин также сообщил, что падение обломков БПЛА повредило промышленный объект и несколько жилых домов.