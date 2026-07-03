Для тех, кто живет в регионе в течение двух лет: в Челябинской области ввели новые выплаты для бойцов СВО

Кроме того, региональные власти изменили порядок расчета субсидий на оплату ЖКХ — теперь в них включат плату за вывоз мусора. А правила выплаты детских пособий привели в соответствие с федеральным законодательством. Все изменения вступят в силу после официального опубликования.