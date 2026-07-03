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За ночь были уничтожены 155 украинских БПЛА

Минобороны России заявило, что за ночь силы ПВО ВС РФ уничтожили 155 украинских БПЛА.

Минобороны России заявило, что за ночь силы ПВО ВС РФ уничтожили 155 украинских БПЛА.

Как уточняется, речь идет о периоде с 10.00 до 7.00 мск.

Беспилотные аппараты, как уточняется, были сбиты в Московском регионе, Белгородской, Брянской, Курской областях и восьми других российских субъектах.

Также дроны были уничтожены в акватории Азовского и Черного морей.

В период с 8 утра до 20 часов 2 июля количество сбитых беспилотных аппаратов составило 100.

Читайте материал «В Рязанской области сбили БПЛА».

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