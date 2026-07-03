За ночь были уничтожены 155 украинских БПЛА

Минобороны России заявило, что за ночь силы ПВО ВС РФ уничтожили 155 украинских БПЛА.
Как уточняется, речь идет о периоде с 10.00 до 7.00 мск.
Беспилотные аппараты, как уточняется, были сбиты в Московском регионе, Белгородской, Брянской, Курской областях и восьми других российских субъектах.
Также дроны были уничтожены в акватории Азовского и Черного морей.
В период с 8 утра до 20 часов 2 июля количество сбитых беспилотных аппаратов составило 100.
Читайте материал «В Рязанской области сбили БПЛА».
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