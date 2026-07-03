Япония и Индия договорились сотрудничать в сфере чипов и ИИ

По словам госпожи Такаити, по итогам переговоров стороны заключили около 120 меморандумов о сотрудничестве, которые предусматривают частные инвестиции объемом порядка 2 трлн иен ($12,4 млрд). Договоренности имеют стратегическое значение для Токио, который сталкивается с вызовами экономической безопасности со стороны Пекина, отмечает агентство. Отношения двух стран обострились после того, как в январе Китай ужесточил контроль за поставками в Японию товаров двойного назначения, включая редкоземельные элементы.