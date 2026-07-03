Гросси: Инспекторы МАГАТЭ ещё не вернулись на ядерные объекты Ирана

По его словам, организация направляла запросы на возобновление доступа, однако разрешение до сих пор не получено. При этом, уточнил Гросси, МАГАТЭ считает, что запасы обогащенного урана всё ещё находятся на ядерных объектах Ирана.
После ударов по ядерной инфраструктуре в июне 2025 года Иран ограничил сотрудничество с МАГАТЭ, заявив, что все решения по взаимодействию с агентством принимает Высший совет национальной безопасности страны.
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