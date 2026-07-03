Губернатор провёл заседание антитеррористической комиссии: в фокусе — безопасность молодёжи в интернете

Так, в донских школах размещены плакаты, транслировались видеоролики, проводились занятия. Ростовская область вошла в федеральный проект по апробации технологии «Разговоры о безопасности». Программа нацелена на формирование критического мышления: детей учат отличать правду от фейков, не поддаваться на провокации, объясняют правовые последствия, рассказывают о методах вербовщиков, о том, как они действуют, что делать, если подросток столкнулся с подобной ситуацией.