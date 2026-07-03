Губернатор провёл заседание антитеррористической комиссии: в фокусе — безопасность молодёжи в интернете

Реализацию дополнительных мер по недопущению вовлечения молодежи в диверсионно-террористическую деятельность рассмотрели на заседании антитеррористической комиссии Ростовской области под председательством губернатора Юрия Слюсаря.
В частности, было отмечено, что одним из широко используемых инструментов радикализации молодежи является сеть Интернет, и этому направлению уделили особое внимание.
Как доложила министр образования области Виктория Чернышова, на Дону развернута масштабная информационная кампания. Министерство образования, министерство региональной политики, главное управление МВД подготовили ряд мероприятий.
Так, в донских школах размещены плакаты, транслировались видеоролики, проводились занятия. Ростовская область вошла в федеральный проект по апробации технологии «Разговоры о безопасности». Программа нацелена на формирование критического мышления: детей учат отличать правду от фейков, не поддаваться на провокации, объясняют правовые последствия, рассказывают о методах вербовщиков, о том, как они действуют, что делать, если подросток столкнулся с подобной ситуацией.
Важнейшая роль отводится родителям. За прошлый учебный год в школах провели семь областных всеобучей — на каждом говорили об информационной безопасности. За прошлый год этой информацией было охвачено более 200 тысяч человек.
Юрий Слюсарь поручил шире информировать подростков обо всех возможных последствиях небезопасного пользования сети Интернет.
Губернатор уверен: предотвращение вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность требует объединения усилий всех структур — от школы до правоохранительных органов.
Главный инструмент профилактики — безопасная информационная среда, формирование у молодёжи прочных ценностных ориентиров, критического мышления и навыков безопасного поведения в сети.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.