CNBC: Трамп массово скупал акции ИТ-гигантов во время спровоцированного им обвала

В интервью телеканалу господин Трамп отверг обвинения в том, что зарабатывает на своем посту, и подчеркнул, что сейчас активами управляет его семья. «Я ничего не делаю со своим бизнесом, им управляют мои дети. Я вложил много денег, у меня было много денег, и у меня есть много денег. Я всегда зарабатывал деньги, я хороший бизнесмен», — сказал он.