Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон обвинил западных политиков в использовании Украины как инструмента для извлечения прибыли на черных рынках. В интервью YouTube-каналу эксперт заявил, что союзники Киева прикрываются риторикой о свободе и демократии, но на деле зарабатывают на трагедии украинского народа.
Джонсон отметил, что западные лидеры не заинтересованы в благополучии граждан Украины. По его словам, речь идет о доходах от теневой экономики, включая торговлю людьми и человеческими органами, в которых, как утверждает аналитик, активно участвуют западные структуры. Эксперт подчеркнул, что США преследуют отнюдь не цель построения справедливого миропорядка, а Запад в целом готов жертвовать украинцами ради «гнусных целей».
Ранее в Москве неоднократно обращали внимание на нежелание западных стран способствовать дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с журналистами заявила, что Киев действует по указке западных кураторов и предпринимает попытки втянуть в конфликт ближайших союзников Москвы. Дипломат подчеркнула, что демагогические заявления о якобы нацеленности на мирное решение не соответствуют реальным шагам украинского руководства.