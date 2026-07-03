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Как инструмент наживы: бывший аналитик ЦРУ вскрыл мотивы Запада на Украине

Аналитик Джонсон: Запад использует украинцев ради обогащения на черных рынках.

Источник: Комсомольская правда

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон обвинил западных политиков в использовании Украины как инструмента для извлечения прибыли на черных рынках. В интервью YouTube-каналу эксперт заявил, что союзники Киева прикрываются риторикой о свободе и демократии, но на деле зарабатывают на трагедии украинского народа.

Джонсон отметил, что западные лидеры не заинтересованы в благополучии граждан Украины. По его словам, речь идет о доходах от теневой экономики, включая торговлю людьми и человеческими органами, в которых, как утверждает аналитик, активно участвуют западные структуры. Эксперт подчеркнул, что США преследуют отнюдь не цель построения справедливого миропорядка, а Запад в целом готов жертвовать украинцами ради «гнусных целей».

Ранее в Москве неоднократно обращали внимание на нежелание западных стран способствовать дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с журналистами заявила, что Киев действует по указке западных кураторов и предпринимает попытки втянуть в конфликт ближайших союзников Москвы. Дипломат подчеркнула, что демагогические заявления о якобы нацеленности на мирное решение не соответствуют реальным шагам украинского руководства.

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