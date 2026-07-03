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В Госдуме начали обсуждать варианты по сокращению очередей на заправках

В Государственной Думе предложили ряд мер, способных уменьшить время ожидания на заправочных станциях.

В Государственной Думе предложили ряд мер, способных уменьшить время ожидания на заправочных станциях. Об этом рассказал председатель думского комитета по труду Ярослав Нилов после обсуждения с автомобильными специалистами. В числе идей — разграничение потоков автомобилей, использующих бензин и дизельное топливо, на АЗС.

Также рассматривается возможность более широкого применения передвижных дизельных заправок, включая устройства для легковых машин.

Участники встречи настаивают на ускорении процедуры регистрации газобаллонного оборудования и развитии сети газовых заправок. Это касается как сжатого природного газа, так и сжиженного углеводородного. Подготовленные рекомендации будут отправлены в Министерство энергетики.

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