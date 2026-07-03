В Госдуме заявили, что власти скрывают масштабы топливного кризиса

Председатель думского комитета по вопросам семьи Нина Останина выступила с критикой в адрес российского кабинета министров, утверждая, что власти намеренно утаивают истинные масштабы проблем с топливом. Согласно её заявлению, около трети нефтеперерабатывающих заводов страны оказались неработоспособными, однако вице-премьеры и руководители министерств уклоняются от публичного обсуждения этой ситуации.
«Почему министр сельского хозяйства и курирующий его вице-премьер хранят молчание накануне уборочной кампании? Ведь страна рискует остаться без зерна, а это в условиях действия международных санкций грозит катастрофой», — написала Останина в своём Telegram-канале.
В сообщении она предупредила о нарастающих последствиях кризиса и отметила, что эти проблемы способны повлиять на исход сентябрьских выборов в Государственную думу:
Ряд автозаправочных станций во Владимирской и Московской областях перегорожены лентами. Очередей не наблюдается. Однако и бензина тоже нет. Скопление фур и грузовиков однозначно свидетельствует о том, что стоимость перевозимых ими товаров неизбежно возрастёт — если не в ближайшие дни, то к началу осени. Я убеждена, что избиратели серьёзно задумаются о том, кому отдать свои голоса в сентябре. И никакие методы электронного голосования или многодневное волеизъявление не спасут определённых лиц.
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