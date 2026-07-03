Ряд автозаправочных станций во Владимирской и Московской областях перегорожены лентами. Очередей не наблюдается. Однако и бензина тоже нет. Скопление фур и грузовиков однозначно свидетельствует о том, что стоимость перевозимых ими товаров неизбежно возрастёт — если не в ближайшие дни, то к началу осени. Я убеждена, что избиратели серьёзно задумаются о том, кому отдать свои голоса в сентябре. И никакие методы электронного голосования или многодневное волеизъявление не спасут определённых лиц.