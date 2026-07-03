Лукашенко поздравил белорусов с Днем Независимости

Глава государства отметил, что этот праздник наполнен искренней любовью к Родине, гордостью за ее историю и достижения.
Он подчеркнул, что дата освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков стала для белорусов символом мужества, свободы и патриотизма.
«Сегодня суверенная страна с благодарностью вспоминает всех, чей ратный и трудовой подвиг защитил право и возможность белорусов жить и растить детей на родной земле, уверенно смотреть в завтрашний день», — отметил президент.
В связи с этим каждый гражданин страны испытывает особое чувство ответственности перед памятью предков за развитие и судьбу Отечества, добавил он. Это воплощается в конкретных делах и свершениях, стремлении сделать общий дом уютным и безопасным.
«Именно эти непреходящие ценности объединяют, помогают нам вместе идти вперед, являются залогом успеха и процветания страны», — сказал глава государства.
Лукашенко пожелал всем гражданам Беларуси крепкого здоровья, добра и счастья под мирным небом независимой республики.
Как Минск отпразднует 3 Июля.
В этот день в белорусской столице пройдет более 100 праздничных мероприятий, а программа охватывает все районы города. Это благотворительные и патриотические акции, конкурсы, медиапроекты, концерты и выставки.
Традиционно в этот день состоится и возложение венков и цветов у мемориального комплекса «Курган Славы», а также у обелиска на площади Победы.
В 23:00 пройдет традиционная акция «Споем гимн вместе» в 23:00, а затем в семи точках Минска будет дан красочный фейерверк.
Но на этом праздник не закончится — после фейерверка концерт у стелы «Минск — город-герой» продолжится до 00:10.