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Лукашенко поздравил белорусов с Днем Независимости

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости, который республика отмечает 3 июля, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Sputnik.by

Глава государства отметил, что этот праздник наполнен искренней любовью к Родине, гордостью за ее историю и достижения.

Он подчеркнул, что дата освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков стала для белорусов символом мужества, свободы и патриотизма.

«Сегодня суверенная страна с благодарностью вспоминает всех, чей ратный и трудовой подвиг защитил право и возможность белорусов жить и растить детей на родной земле, уверенно смотреть в завтрашний день», — отметил президент.

В связи с этим каждый гражданин страны испытывает особое чувство ответственности перед памятью предков за развитие и судьбу Отечества, добавил он. Это воплощается в конкретных делах и свершениях, стремлении сделать общий дом уютным и безопасным.

«Именно эти непреходящие ценности объединяют, помогают нам вместе идти вперед, являются залогом успеха и процветания страны», — сказал глава государства.

Лукашенко пожелал всем гражданам Беларуси крепкого здоровья, добра и счастья под мирным небом независимой республики.

Как Минск отпразднует 3 Июля.

В этот день в белорусской столице пройдет более 100 праздничных мероприятий, а программа охватывает все районы города. Это благотворительные и патриотические акции, конкурсы, медиапроекты, концерты и выставки.

Традиционно в этот день состоится и возложение венков и цветов у мемориального комплекса «Курган Славы», а также у обелиска на площади Победы.

В 23:00 пройдет традиционная акция «Споем гимн вместе» в 23:00, а затем в семи точках Минска будет дан красочный фейерверк.

Но на этом праздник не закончится — после фейерверка концерт у стелы «Минск — город-герой» продолжится до 00:10.

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