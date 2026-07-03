Радий Хабиров встретился с президентом Абхазии Бадрой Гунбой

Президент Абхазии Бадра Гунба высоко оценил стратегический характер двусторонних отношений, отметив давние связи между народами Абхазии и Башкирии, основанные на дружбе и культурной платформе. Он также выразил признательность за вклад региона в обновление набережной Диоскуров в Сухуме, подчеркнув, что этот проект оставит значимый след в памяти жителей. Гунба отметил положительную динамику торгового оборота и постоянный культурный обмен.
Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил за теплый прием и отметил преображение Абхазии. Руководитель региона обозначил приоритеты сотрудничества, включая поиск новых экономических возможностей, повышение уровня жизни граждан, открытие аэровокзального комплекса Сухума и запуск прямых рейсов из Уфы, что, по его словам, будет способствовать росту турпотока. Также было принято решение о дополнительном финансировании программы «Башкирско-абхазское долголетие».
Стороны выразили заинтересованность в наращивании товарооборота и подготовке кадров для экономики и социальной сферы Абхазии, в частности, для сферы здравоохранения. Президент Абхазии подчеркнул высокую квалификацию башкирских медицинских специалистов и их вклад во время Отечественной войны народа Абхазии и пандемии COVID-19, анонсировав решение о награждении их государственными наградами.
В общении с журналистами Радий Хабиров подчеркнул важность Абхазии как стратегического партнера России на Черноморском побережье.
Сегодня Абхазия переживает период возрождения после тяжелой войны. Мы отмечаем рост экономики, развитие туристический инфраструктуры. Огромное богатство этой страны — море, климатические и лечебные условия. Поэтому мы планомерно выстраиваем двусторонние связи для организации отдыха жителей Башкирии. И конечно, вместе работаем над увеличением товарооборота.