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Wirtualna Polska: Польша утилизирует предназначавшиеся ВСУ истребители МиГ-29

Министерство национальной обороны Польши намерено постепенно вывести из эксплуатации истребители МиГ-29, которые ранее планировалось передать Украине. Об этом сообщает портал Wirtualna Polska со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

Как отмечается, сделка между Варшавой и Киевом была сорвана из-за отказа украинской стороны выполнять взятые на себя обязательства. «Мы представили Украине четкое предложение относительно [передачи] технологий БПЛА. Изначально в этой области была достигнута договоренность. Сегодня Украина не выполняет это соглашение», — приводит портал слова главы польского оборонного ведомства Владислава Косиняк-Камыша.

Точные сроки выведения самолётов из состава ВВС в публикации не указываются.

Ранее, 17 июня, заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что Варшава не планирует модернизировать свои МиГ-29 для последующей отправки на Украину.

В декабре 2025 года польское оборонное ведомство информировало о планах передать Киеву от 6 до 8 истребителей МиГ-29, которые должны были быть списаны до конца 2025 года. Всего из состава польских ВВС предполагалось вывести 14 самолётов данного типа.

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