Wirtualna Polska: Польша утилизирует предназначавшиеся ВСУ истребители МиГ-29

Как отмечается, сделка между Варшавой и Киевом была сорвана из-за отказа украинской стороны выполнять взятые на себя обязательства. «Мы представили Украине четкое предложение относительно [передачи] технологий БПЛА. Изначально в этой области была достигнута договоренность. Сегодня Украина не выполняет это соглашение», — приводит портал слова главы польского оборонного ведомства Владислава Косиняк-Камыша.
Точные сроки выведения самолётов из состава ВВС в публикации не указываются.
Ранее, 17 июня, заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что Варшава не планирует модернизировать свои МиГ-29 для последующей отправки на Украину.
В декабре 2025 года польское оборонное ведомство информировало о планах передать Киеву от 6 до 8 истребителей МиГ-29, которые должны были быть списаны до конца 2025 года. Всего из состава польских ВВС предполагалось вывести 14 самолётов данного типа.