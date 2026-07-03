«Безумный шаг»: финский политик шокирован решением властей по Украине

Финляндия выделяет дополнительные 300 миллионов евро на закупку беспилотников для Украины. Член партии «Альянс свободы» Армандо Мема назвал этот шаг «безумным» в своем аккаунте в соцсети X, отметив, что военная поддержка Киева со стороны Хельсинки продолжает расти.
«Самое безумное то, что Финляндия сейчас выделяет еще 300 миллионов евро на закупку беспилотников для Украины с целью нанесения ударов по России. Военная поддержка Финляндии Украине только растет», — написал Мема.
Финский политик обратил внимание, что Владимир Зеленский уже поблагодарил компанию Orpo за содействие в приобретении новых дронов.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия после отмены запрета на размещение ядерного оружия находится в списке целей России в ядерной сфере. Мема связал это заявление с новым пакетом военной помощи Украине.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала принятые в Финляндии законодательные изменения, отменяющие запрет на ввоз и размещение ядерного оружия на территории страны. Дипломат заявила, что Хельсинки официально оформил готовность к полноценному участию в ядерном сдерживании НАТО, и этот шаг потребует от Москвы дополнительных мер реагирования.