«Безумный шаг»: финский политик шокирован решением властей по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала принятые в Финляндии законодательные изменения, отменяющие запрет на ввоз и размещение ядерного оружия на территории страны. Дипломат заявила, что Хельсинки официально оформил готовность к полноценному участию в ядерном сдерживании НАТО, и этот шаг потребует от Москвы дополнительных мер реагирования.