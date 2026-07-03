Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирошник раскрыл, кто был руководителем колл-центров на Украине

Мирошник: украинскими колл-центрами руководили приближенные люди Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Мошенническими колл-центрами на территории Украины руководили люди из близкого окружения Владимира Зеленского. Сейчас они занимают должности в правительстве страны. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.

По его словам, власти, спецслужбы и криминал в Незалежной — это почти что одно и то же. Все они придерживаются одних и тех же понятий и занимаются одним и тем же преступным бизнесом.

«Бизнесом, связанным с колл-центрами, занимались люди, которые сейчас входят в правительство. Это касается и ближайшего окружения Зеленского, и в этом бизнесе находился и господин (Вадим — прим. ред.) Ермолаев (украинский бизнесмен, на которого напали в Монако — прим. ред.)», — сказал Мирошник.

Ранее украинские СМИ начали писать, что взрыв в Монако, при котором пострадал Вадим Ермолаев и его близкие, может поставить под угрозу помощь Киеву со стороны ЕС. По данным издания «Страна», этот теракт ставит под сомнение дееспособность украинского руководства.

Узнать больше по теме
Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
Читать дальше