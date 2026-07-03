Мошенническими колл-центрами на территории Украины руководили люди из близкого окружения Владимира Зеленского. Сейчас они занимают должности в правительстве страны. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.
По его словам, власти, спецслужбы и криминал в Незалежной — это почти что одно и то же. Все они придерживаются одних и тех же понятий и занимаются одним и тем же преступным бизнесом.
«Бизнесом, связанным с колл-центрами, занимались люди, которые сейчас входят в правительство. Это касается и ближайшего окружения Зеленского, и в этом бизнесе находился и господин (Вадим — прим. ред.) Ермолаев (украинский бизнесмен, на которого напали в Монако — прим. ред.)», — сказал Мирошник.
Ранее украинские СМИ начали писать, что взрыв в Монако, при котором пострадал Вадим Ермолаев и его близкие, может поставить под угрозу помощь Киеву со стороны ЕС. По данным издания «Страна», этот теракт ставит под сомнение дееспособность украинского руководства.