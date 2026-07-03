Япония подтвердила сохранение санкций против России и поддержку Украины

Мотэги заявил, что позиция Японии в поддержке Украины не изменится. Он также подчеркнул принцип, согласно которому попытки одностороннего изменения статус-кво силой не должны допускаться. В японском МИД указали, что для достижения справедливого и прочного мира в Украине Токио продолжит поддержку Киева и санкции против России совместно с международным сообществом.