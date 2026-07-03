Стало известно, кто стоит за мошенниками на Украине

По информации, переданной РИА Новости, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что украинские мошеннические колл-центры контролировались лицами, которые в настоящее время состоят в правительстве страны и близком окружении президента Владимира Зеленского.
«Спецслужбы, власть и преступный мир в Украине практически неразделимы: они оперируют схожими понятиями, занимаются одним и тем же родом деятельности и применяют аналогичные методы. Те, кто сегодня занимает посты в правительстве, ранее были вовлечены в бизнес, связанный с колл-центрами. Это относится и к тем, кто находится в непосредственной близости к Зеленскому. К этому бизнесу имел отношение и господин (Вадим — прим. ред.) Ермолаев (украинский олигарх, на которого недавно было совершено покушение — прим. ред.)», — заявил Мирошник.
Инцидент со взрывом произошел вечером в понедельник в Монако. Власти сообщили, что в результате пострадали двое взрослых и ребенок. Генеральный прокурор княжества Стефан Тибо уточнил, что случившееся не рассматривается как террористический акт. Согласно данным СМИ, одним из пострадавших оказался Ермолаев. Издание Figaro сообщило, что, по основной версии местных следователей, взрыв в Монако был организован СБУ, вероятно, с целью «предупреждения» бизнесмена.
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