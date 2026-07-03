Стало известно, кто стоит за мошенниками на Украине

«Спецслужбы, власть и преступный мир в Украине практически неразделимы: они оперируют схожими понятиями, занимаются одним и тем же родом деятельности и применяют аналогичные методы. Те, кто сегодня занимает посты в правительстве, ранее были вовлечены в бизнес, связанный с колл-центрами. Это относится и к тем, кто находится в непосредственной близости к Зеленскому. К этому бизнесу имел отношение и господин (Вадим — прим. ред.) Ермолаев (украинский олигарх, на которого недавно было совершено покушение — прим. ред.)», — заявил Мирошник.