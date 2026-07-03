В Красноярском крае расширят меры поддержки агропромышленного комплекса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне депутаты комитета по делам села и агропромышленной политике при Законодательном Собрании, члены правительства и эксперты обсудили две поправки в закон «О государственной поддержке агропромышленного комплекса края».
Одно из изменений касается помощи жителям села Кучерово Иланско-Нижнеингашского округа, которые лишились жилья во время крупного пожара в мае этого года. Предлагается предоставить сельхозпроизводителям «Нива» и «Ингашский» субсидии на строительство домов для своих работников. Размер поддержки составит до 80% стоимости жилья. На эти цели из краевого бюджета планируется направить 83 млн рублей. Построить дома рассчитывают в течение двух лет.
«Региональный бюджет поможет семьям из Кучерово, потерявшим кров при пожаре. Власти не могли пройти мимо этой беды. По поручению губернатора были разработаны соответствующие изменения в наш закон о господдержке. Депутаты надеются, что все жилые дома будут построены в сроки, заявленные министерством», — подчеркнул председатель профильного комитета Владислав Зырянов.
Вторая поправка предусматривает новый вид государственной поддержки для учреждений ФСИН, занимающихся сельским хозяйством. Речь идет о закупке и передаче сборного каркасно-тентового ангара для содержания крупного рогатого скота.
Как отметил Владислав Зырянов, учреждения ФСИН уже вносят заметный вклад в развитие сельского хозяйства региона: «Предлагается расширить меры поддержки учреждений ФСИН, которые уже вносят весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона. Передача современных ангаров для КРС — это вложение в рост животноводства и трудоустройство осужденных. Депутаты-аграрии неоднократно во время выездных заседаний посещали учреждения ГУФСИН, где знакомились с работой цехов по переработке сельхозпродукции. Речь идет не только о социализации осужденных, но и о возможности начать честную жизнь через работу в сельском хозяйстве, которое остро нуждается в кадрах».
Комитет поддержал законопроект. Теперь поправки рассмотрят депутаты Законодательного Собрания на ближайшей сессии сразу в двух чтениях.