В Красноярском крае расширят меры поддержки агропромышленного комплекса

Как отметил Владислав Зырянов, учреждения ФСИН уже вносят заметный вклад в развитие сельского хозяйства региона: «Предлагается расширить меры поддержки учреждений ФСИН, которые уже вносят весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона. Передача современных ангаров для КРС — это вложение в рост животноводства и трудоустройство осужденных. Депутаты-аграрии неоднократно во время выездных заседаний посещали учреждения ГУФСИН, где знакомились с работой цехов по переработке сельхозпродукции. Речь идет не только о социализации осужденных, но и о возможности начать честную жизнь через работу в сельском хозяйстве, которое остро нуждается в кадрах».