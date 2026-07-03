МАГАТЭ рассчитывает получить доступ к ядерным объектам Ирана в ближайшие недели

«При этом время идет, так что осталось уже немного меньше. Поэтому я надеюсь, что если окончательное соглашение будет достигнуто в эти сроки, то появится возможность начать реальную работу, которая, конечно, будет включать доступ к этим объектам», — добавил гендиректор МАГАТЭ.