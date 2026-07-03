В Киеве стало нечем дышать

Согласно информации с мониторинговых платформ, в Киеве как на левом, так и на правом берегу сохраняются трудности с состоянием воздуха.
По уровню загрязнения атмосферы украинская столица занимает третью строчку в стране.
В приложении Киев Цифровой рекомендуют закрыть окна и воздержаться от пребывания на улице.
Ранее ухудшение качества воздуха объясняли возгораниями в Чернобыльской зоне. Кроме того, накануне Киев пережил самый масштабный за всё время обстрел, что привело к многочисленным пожарам.
Нагрузка на кондиционеры: жара из Европы обрушилась на юг России.