Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что объединяет белорусов, поздравляя с Днем Независимости 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Как уточнил глава государства, праздник наполнен искренней любовью к Родине, а также гордостью за ее историю и достижения. День освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков 3 июля 1944 года, добавил он, стал для белорусов символом свободы, мужества, патриотизма.
По словам Александра Лукашенко, 3 июля суверенная Беларусь с благодарностью вспоминает всех тех, чей трудовой подвиг и ратный труд смог защитить право и возможность белорусов жить, растить детей на родной земле, с уверенностью смотреть в завтрашний день.
Президент заметил: каждый из белорусов ощущает особое чувство ответственности перед памятью предков за судьбу и развитие Отечества. Это проявляется в конкретных делах, свершениях, а также в стремлении сделать общий дом уютным и безопасным.
— Именно эти непреходящие ценности объединяют, помогают нам вместе идти вперед, являются залогом успеха и процветания страны, — подчеркнул президент Беларуси.
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