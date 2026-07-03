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Глава Приднестровья назвал взрывоопасной ситуацию с Молдавией

Проблемы между Приднестровьем и Молдавией приобрели критический характер, заявил глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Он обвинил власти Молдавии в отказе от дипломатического урегулирования вопроса о статусе ПМР.

Проблемы между Приднестровьем и Молдавией приобрели критический характер, заявил глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Он обвинил власти Молдавии в отказе от дипломатического урегулирования вопроса о статусе ПМР.

«Сегодня сформировалась достаточно взрывоопасная ситуация, когда одна из сторон переговорного процесса при молчаливом согласии некоторых международных посредников отказалась от методов дипломатии и диалога в пользу шантажа, угроз и давления», — сказал господин Красносельский в интервью «РИА Новости».

По словам Вадима Красносельского, жители Приднестровья подвергаются необоснованным задержаниям, допросам и попыткам вербовки в Молдавии. «Если молдавско-приднестровские взаимоотношения продолжат развиваться в том же ключе, последствия будут катастрофическими», — добавил он.

Приднестровье — самопровозглашенное территориальное образование в юго-восточной части Европы. Статус ПМР не урегулирован, республика не признана международным сообществом и считается частью Молдавии. Стороны ведут переговоры по этому поводу с 1993 года.

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